Мария Шарапова может сыграть на Кубке Кремля — 2017

Россиянка Мария Шарапова может выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября. Об этом рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Не исключено, что Шарапова сыграет в Москве. Думаю, тут многое будет зависеть от её физического состояния. Но мы под Шарапову держим „уайлд-кард“. Хотя, даже если она не сможет, думаю, что кто-то из первой десятки рейтинга всё же сможет приехать в Москву», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сейчас Мария выступает на турнире в Пекине, где в третьем круге встретится с румынкой Симоной Халеп.