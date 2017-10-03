Плишкова будет тренироваться под руководством Стаббс на Итоговом турнире WТА

Четвёртая ракетка мира чешка Каролина Плишкова на Итоговом турнире WТА в Сингапуре будет тренироваться под руководством четырёхкратной победительницы турниров серии «Большого шлема» в парном разряде австралийки Ренне Стаббс.

«Я не хочу зацикливаться на Итоговом турнире WТА. Сейчас я выступаю в Пекине и хочу пройти как можно дальше. Если я проиграю, то ничего страшного, но если не проиграю до конца недели, то завоюю трофей и буду счастлива. Я стараюсь не оказывать на себя давления, чтобы не чувствовать напряжения», — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.