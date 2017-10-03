Болгарин Кутровски дисквалифицирован на 2 года за повторное употребление допинга

Международная федерация тенниса объявила о дисквалификации болгарина Димитара Кутровски на два года за повторное употребление допинга, сообщает официальный сайт ITF. 28 сентября 2015 года Димитар на турнире в Тибуроне сдал положительный допинг-тест на метамфетамин, а с 14 ноября 2015-го он был временно отстранён от участия в соревнованиях.

Отметим, в феврале 2012 года Кутровски был дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление запрещённого стимулятора — метилгексанеамина.

Наивысшей позицией 28-летнего болгарина в рейтинге АТР была 293-я строчка, на которой он располагался в 2015 году.