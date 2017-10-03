Херард Пике отказался от организации командного турнира АТР

Группа лиц, включающая защитника футбольной «Барселоны» и сборной Испании Херарда Пике, отказалась от участия в конкурсе за право организации командного чемпионата АТР, который должен стать альтернативой Кубку Дэвиса, сообщает Palco 23.

Таким образом, борьбу за возможность стать промоутером нового проекта продолжают организации, проводящие Открытый чемпионат Австралии и турнир серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.

Ожидается, что новые соревнования будут проводить в одном городе в течение примерно десяти дней.