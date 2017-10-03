Надаль: на одном из матчболов Пуи ошибся при простом ударе справа

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над французом Люка Пуи со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 в первом круге турнира в Пекине, по ходу которого он отыграл два матчбола.

«Очень тяжёлый матч для первого круга, как я и предполагал. Он играл очень хорошо и агрессивно, здорово подавал. В начале поединка мне было трудно, постепенно я прибавил, но большую часть матча всё равно не контролировал ход игры.

Люка имел два матчбола, и один из них мог завершить в свою пользу довольно лёгким ударом справа. Помню матч с ним на US Open, когда при счёте 6:6 на тай-брейке я ошибся в подобной ситуации. Это теннис. Тогда был его день, а сейчас — мой", — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.