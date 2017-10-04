Шарапова: сейчас в WТА конкуренция выросла, но и возможностей стало больше

Экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова оценила уровень конкуренции в WТА-туре на данный момент.

«Мне трудно судить, но я считаю, что сейчас конкуренция очень высокая, но при этом у теннисисток стало больше возможностей для крупных побед и достижений. Раньше топ-игроки были уверены, что пройдут первые круги легко, выиграют в двух партиях. Сейчас же таких мыслей ни у кого нет, потому что в каждом круге можно встретиться с очень сильной соперницей, и надо выкладываться по максимуму в каждом поединке.

Но шансов и возможностей также стало больше. Даже за последнее время сменилось несколько первых ракеток мира", — приводит слова Шараповой Tennis World.