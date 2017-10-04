Медведев взял лишь 3 гейма у Долгополова в первом круге турнира в Токио

Россиянин Даниил Медведев не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Токио, разгромно уступив украинцу Александру Долгополову — 1:6, 2:6.

Поединок продолжался 61 минуту. На счету Медведева 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Долгополов подал навылет 4 раза, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. За выход в четвертьфинал украинец поспорит с американцем Стивом Джонсоном.

Также состоялся один матч второго круга, в котором француз Адриан Маннарино уверенно обыграл чеха Иржи Веселы — 6:3, 6:2.