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Медведев взял лишь 3 гейма у Долгополова в первом круге турнира в Токио

4 октября 2017, среда. 07:59 Теннис

Россиянин Даниил Медведев не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Токио, разгромно уступив украинцу Александру Долгополову — 1:6, 2:6.

Поединок продолжался 61 минуту. На счету Медведева 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Долгополов подал навылет 4 раза, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. За выход в четвертьфинал украинец поспорит с американцем Стивом Джонсоном.

Также состоялся один матч второго круга, в котором француз Адриан Маннарино уверенно обыграл чеха Иржи Веселы — 6:3, 6:2.

Токио (м) 2017. 1-й круг
04 октября 2017 года, среда. 06:00 МСК
Александр
Долгополов
Даниил
Медведев
6:1 6:2
Токио (м) 2017. 2-й круг
04 октября 2017 года, среда. 06:15 МСК
Адриан
Маннарино
Иржи
Веселы
6:3 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Долгополов Даниил Медведев Стив Джонсон
Новости. Теннис
4 октября 2017, среда
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