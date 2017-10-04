Победы Надаля, дель Потро и А. Зверева — в обзоре матчей турнира в Пекине

На турнире в Пекине состоялись матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) с трудом пробился во второй круг, одолев представителя Франции Люку Пуи со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5. Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (WC) вышел во второй круг, обыграв представителя Уругвая Пабло Куэваса со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Немец Александр Зверев (2) начал выступление на турнире в Пекине с победы над британцем Кайлом Эдмундом — 6:3, 7:6 (7:3)

Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».