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Победы Надаля, дель Потро и А. Зверева — в обзоре матчей турнира в Пекине

4 октября 2017, среда. 08:36 Теннис

На турнире в Пекине состоялись матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) с трудом пробился во второй круг, одолев представителя Франции Люку Пуи со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5. Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (WC) вышел во второй круг, обыграв представителя Уругвая Пабло Куэваса со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Немец Александр Зверев (2) начал выступление на турнире в Пекине с победы над британцем Кайлом Эдмундом — 6:3, 7:6 (7:3)

Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».

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На первой неделе октября пройдёт объединённый супертурнир в Пекине, а также мужской «пятисотник» в Токио.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Люка Пуи Пабло Куэвас Рафаэль Надаль Хуан-Мартин дель Потро
Новости. Теннис
4 октября 2017, среда
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