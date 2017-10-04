Победа Раонича, поражение Тима — в обзоре матчей 1-го круга турнира в Токио

Канадский теннисист Милош Раонич (3) вышел во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минуты.

Австрийский теннисист Доминик Тим, получивший второй номер посева, не сумел пробиться во второй круг, в трёх партиях проиграв представителю США Стиву Джонсону со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.

Видеообзор матчей первого круга турнира в Токио можно посмотреть на «Чемпионате».