Гоффен победил Ф. Лопеса на старте турнира в Токио

Бельгиец Давид Гоффен (4) вышел во второй круг турнира в Токио, призовой фонд которого превышает $ 1,5 млн. В стартовом раунде Гоффен обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса — 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету Гоффена 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Лопес подал навылет 7 раз, не допустил ни одной двойной ошибки и упустил 4 брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира Гоффен поборется с представителем Австралии Мэттью Эбденом (Q), который в первом круге одолел хорвата Иво Карловича.