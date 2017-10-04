В 11:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Пекине, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова (WC) и представительница Румынии Симона Халеп (2). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 7-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Халеп в Пекине.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с представительницей Польши Агнешкой Радваньской (11).