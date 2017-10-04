Турсунов победил Оже-Альяссима в первом круге челленджера в Стоктоне

Российский теннисист Дмитрий Турсунов (Q) вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Стоктоне, в двух партиях обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (7) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Дмитрий совершил 1 двойную ошибку и взял 5 геймов на подаче соперника. На счету Оже-Альяссима 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

Следующим соперником 34-летнего уроженца Москвы будет представитель Австралии Джон-Патрик Смит. Турнир в Стоктоне завершится 8 октября.