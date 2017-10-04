Кирьос стал первым четвертьфиналистом турнира в Пекине

Австралийский теннисист Ник Кирьос (8) пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, в трёх партиях обыграв представителя Германии Мишу Зверева со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Уроженец Канберры 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Зверева 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Кирьос поспорит с победителем матча Душан Лайович (Сербия, Q) — Стив Дарси (Бельгия, Q).

