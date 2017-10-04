Гарсия победила Мертенс и сыграет с Корне на турнире в Пекине

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 38 минут. Каролин 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Гарсия поспорит со своей соотечественницей Ализе Корне. Турнир завершится 8 октября.