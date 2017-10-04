Остапенко в двух сетах обыграла Стосур и вышла в третий круг турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (9) вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 23 брейк-пойнтов. На счету Саманты 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Остапенко поспорит с победительницей матча Моника Никулеску (Румыния) — Пэн Шуай (Китай).

