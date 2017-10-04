Шварцман отдал всего четыре гейма Томичу во втором круге турнира в Токио

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (8) вышел в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 56 минут. Диего дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Шварцман поспорит с победителем матча Александр Долгополов (Украина, SE) — Стив Джонсон (США). Турнир завершится 8 октября.