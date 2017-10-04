Кузнецова и Хачанов представят Россию на Кубке Хопмана в Перте

Стал известен состав участников традиционного Кубка Хопмана, который пройдёт в Перте с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018 года. В частности, Россию представят Светлана Кузнецова и Карен Хачанов.
Кубок Хопмана-2018. Состав участников
Швейцария — Белинда Бенчич, Роджер Федерер.
Германия — Анжелика Кербер, Александр Зверев.
Бельгия — Элисе Мертенс, Давид Гоффен.
Австралия — Дарья Гаврилова, Танаси Коккинакис.
Россия — Светлана Кузнецова, Карен Хачанов.
Канада — Эжени Бушар, Вашек Поспишил.
США — Коко Вандевеге, Джек Сок.
Япония — Наоми Осака, Юити Сугита.
Фото доступно в «твиттере» Кубка Хопмана.