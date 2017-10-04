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Кузнецова и Хачанов представят Россию на Кубке Хопмана в Перте

4 октября 2017, среда. 10:26 Теннис

Стал известен состав участников традиционного Кубка Хопмана, который пройдёт в Перте с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018 года. В частности, Россию представят Светлана Кузнецова и Карен Хачанов.

Кубок Хопмана-2018. Состав участников
Швейцария — Белинда Бенчич, Роджер Федерер.
Германия — Анжелика Кербер, Александр Зверев.
Бельгия — Элисе Мертенс, Давид Гоффен.
Австралия — Дарья Гаврилова, Танаси Коккинакис.
Россия — Светлана Кузнецова, Карен Хачанов.
Канада — Эжени Бушар, Вашек Поспишил.
США — Коко Вандевеге, Джек Сок.
Япония — Наоми Осака, Юити Сугита.

Фото доступно в «твиттере» Кубка Хопмана.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Анжелика Кербер Белинда Бенчич Вашек Поспишил Давид Гоффен Дарья Гаврилова Джек Сок Карен Хачанов Коко Вандевеге Роджер Федерер Светлана Кузнецова Танаси Коккинакис Эжени Бушар Фото
Новости. Теннис
4 октября 2017, среда
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