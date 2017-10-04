Кирьос: после того как Миша сделал брейк, я понял, что нужно расслабиться

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от победы над немцем Мишей Зверевым во втором круге турнира в Пекине со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

“Я понимал, что придётся нелегко. Миша играет в теннис старой школы, любит часто выходить вперёд. В первом сете он быстро сделал брейк. Я понимал, что нужно расслабиться и найти свой ритм. Стал подавать гораздо лучше и расслабился. Я понимал, что на определённом этапе буду чувствовать себя комфортно. Конечно, я очень рад, что прошёл дальше», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.