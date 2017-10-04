Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились в полуфинал турнира в Пекине (Китай) в парном разряде. В четвертьфинале соревнований они одолели представительницу Словении Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 4:6, 6:0, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

За выход в финал соревнований в Пекине олимпийские чемпионки 2016 года в парном разряде поспорят либо с дуэтом Тимя Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия) (4), либо с победительницами противостояния Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия) (8)— Кики Бертенс (Нидерланды) / Юлия Гёргес (Германия).