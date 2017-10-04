Соперником Кирьоса в четвертьфинале турнира в Пекине будет Дарси

Бельгийский теннисист Стив Дарси (Q) вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Стив 1 раз подал навылет и реализовал 2 их 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине 33-летний уроженец Льежа поспорит с представителем Австралии Ником Кирьосом (8). Турнир завершится 8 октября.