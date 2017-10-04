24 эйса не спасли Андерсона от поражения в матче с Харрисоном на турнире в Токио

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (5) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Токио, в трёх партиях уступив представителю США Райану Харрисону со счётом 3:6, 6:1, 6:7 (2:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Кевин 24 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Харрисон поспорит с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 1) — Ясутака Утияма (Япония, WC).