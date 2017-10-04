Пэн Шуай победила Никулеску и встретится с Остапенко на турнире в Пекине

Китайская теннисистка Пэн Шуай вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Монику Никулеску со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 38 минут. Китаянка дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Пэн Шуай поспорит с победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года — представительницей Латвии Еленой Остапенко (9).