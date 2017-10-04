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Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

4 октября 2017, среда. 12:20 Теннис

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. Его соперник по противостоянию второго круга — представитель Великобритании Аляж Бедене — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:6, 0:4. Продолжительность поединка составила 51 минуту. Роберто дважды подал навылет и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 2 двойные ошибки.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Баутиста-Агут поспорит с победителем противостояния Григор Димитров (Болгария, 3) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, WC).

Пекин (м) 2017. 2-й круг
04 октября 2017 года, среда. 11:30 МСК
Аляж
Бедене
Роберто
Баутиста-Агут
0:6 0:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Роберто Баутиста-Агут
Новости. Теннис
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