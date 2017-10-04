Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. Его соперник по противостоянию второго круга — представитель Великобритании Аляж Бедене — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:6, 0:4. Продолжительность поединка составила 51 минуту. Роберто дважды подал навылет и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 2 двойные ошибки.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Баутиста-Агут поспорит с победителем противостояния Григор Димитров (Болгария, 3) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, WC).