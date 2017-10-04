Лидер посева Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Токио, победив Утияму

Хорватский теннисист Марин Чилич (1) вышел в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Японии Ясутаку Утияму (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Лидер посева 14 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Утиямы 5 эйсов и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио уроженец Меджугорья поспорит с американским теннисистом Райаном Харрисоном. Турнир завершится 8 октября.