Шарапова: пожалуй, это была лучшая игра Халеп за все наши встречи

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от румынки Симоны Халеп в третьем круге турнира в Пекине со счётом 2:6, 2:6. Для уроженки Констанцы это первая победа над Шараповой в восьми матчах.

«Думаю, Симона провела невероятный матч. Пожалуй, это была её лучшая игра за все наши встречи. Я действовала не так остро и не так хорошо видела мяч. Я двигалась не так, как раньше в матчах с ней.

Симона выполняла удары стабильно и допустила не так много невынужденных ошибок. Процент попадания её подач был достаточно высок. Она делала правильные вещи на корте», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.