Свитолина победила Барти и сыграет с Весниной на турнире в Пекине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) пробилась в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Барти 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Свитолина поспорит с россиянкой Еленой Весниной. Турнир завершится 8 октября.