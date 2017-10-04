Селиваненко: Шараповой было тяжело что-то противопоставить Халеп. Такое бывает

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от румынки Симоны Халеп в третьем круге турнира в Пекине со счётом 2:6, 2:6.



«Я смотрел весь матч Марии Шараповой против Симоны Халеп. Могу сказать, что это была одна из лучших игр Симоны, которую я видел. У неё получалось сегодня абсолютно всё. Если посмотреть статистику невынужденных ошибок, то это Симона заставляла Марию ошибаться. Просто такие игры бывают, такой уж день. Нельзя сказать, что Шарапова играла плохо. Просто в этом матче у одного игрока получалось абсолютно всё. Чтобы обыграть Халеп, нужно было делать всё идеально и ещё немного больше.



По этому матчу не стоит делать какие-то выводы. Мы увидели великолепный теннис в исполнении одного из игроков. Шараповой было тяжело что-то противопоставить Халеп. Такое бывает, это спорт. Дальше Марии предстоит играть в Китае, в зависимости от её состояния уже будет ясно, увидим ли мы её в Москве на «ВТБ Кубке Кремля». Это не зависит от того, сколько матчей она проведёт в Тяньцзине, много или мало. Только от её физического состояния», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Шарапова в двух сетах проиграла Халеп в третьем круге турнира в Пекине