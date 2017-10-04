Настасе: по моему мнению, Шарапова уже никогда не выйдет в финал ТБШ

Бывшая первая ракетка мира румын Илие Настасе прокомментировал победу своей соотечественницы Симоны Халеп над россиянкой Марией Шараповой в третьем круге турнира в Пекине со счётом 6:2, 6:2. Уроженка Констанцы впервые обыграла Шарапову. До этого Мария семь раз оказывалась сильнее Симону.

«Эта победа над Шараповой ничего не значит для Симоны. Она и в предыдущих семи играх была очень близка к победе, но всё решали детали. Наверное, было бы лучше, если бы Симона выиграла несколькими неделями ранее на US Open. А ещё лучше – в финале «Ролан Гаррос».

Предыдущие семь побед Шараповой не имеют значения. Все те игры были равными, тогда как сегодня Симона одержала явную победу.

Не знаю, насколько эта победа важна для Симоны. Моё мнение: Шарапова уже никогда не выйдет в финал турнира «Большого шлема». Главные соперницы Симоны — Гарбинье Мугуруса и Каролина Плишкова», — сказал Настасе в интервью румынским СМИ.