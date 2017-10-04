Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Гаосюне

Российский теннисист Евгений Донской (4) пробился в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Гаосюне, двух партиях обыграв представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. Уроженец Москвы 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Донской поспорит с представителем Словакии Лукашем Лацко (5). Турнир завершится 8 октября.