Димитров обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро (WC) со счётом 7:6 (8:6), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа. Григор 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка. Во втором сете дель Потро вёл 5:2, но проиграл 5 геймов подряд.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5).