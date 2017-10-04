Остапенко: я невероятно рада, что впервые попала на Итоговый чемпионат

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Елена Остапенко поделилась эмоциями после завоевания права выступить на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, который пройдёт с 22 по 29 октября.

«Я невероятно рада, что впервые квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA. У меня получился великолепный сезон. Надеюсь, я смогу продемонстрировать свой лучший теннис в Сингапуре», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Ранее на Итоговый чемпионат квалифицировались испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Винус Уильямс и датчанка Каролина Возняцки.