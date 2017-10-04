Камельзон: думаю, что мы сможем увидеть Шарапову в двух столицах

Тренер сборных команд России Владимир Камельзон прокомментировал возможное участие Марии Шараповой в «ВТБ Кубке Кремля» и St. Petersburg Ladies Trophy.

«Знаю, что с Шараповой сейчас ведутся переговоры, и она должна во всяком случае подумать об участии на Кубке Кремля. ФТР хранит для неё «вайлд-кард». У нас тоже есть с Марией прямая договоренность по поводу St. Petersburg Ladies Trophy, и она очень позитивно смотрит на то, чтобы приехать и на этот турнир. Я думаю, что мы сможем увидеть Шарапову в двух столицах.

У меня как у тренера есть вопросы к тому, сможет ли она восстановиться к турниру в Москве, но вероятность её участия высока. Если Мария приедет, то «Олимпийский» будет заполнен до потолка», — приводит слова Камельзона «Газета.Ru».