Поражение Шараповой, победы Свитолиной и Остапенко — в обзоре турнира в Пекине

На турнире WTA в Пекине состоялось несколько матчей второго и третьего кругов. Латвийская теннисистка Елена Остапенко (9) вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:3, 7:5.

Видеообзор матча Остапенко — Стосур можно посмотреть на «Чемпионате».

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) пробилась в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 6:2.

Видеообзор матча Свитолина — Барти можно посмотреть на «Чемпионате».

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах уступив румынке Симоне Халеп (2) со счётом 2:6, 2:6.

Видеообзор матча Халеп — Шарапова можно посмотреть на «Чемпионате».