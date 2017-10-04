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Поражение Шараповой, победы Свитолиной и Остапенко — в обзоре турнира в Пекине

4 октября 2017, среда. 18:05 Теннис

На турнире WTA в Пекине состоялось несколько матчей второго и третьего кругов. Латвийская теннисистка Елена Остапенко (9) вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:3, 7:5.

Видеообзор матча Остапенко — Стосур можно посмотреть на «Чемпионате».

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) пробилась в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 6:2.

Видеообзор матча Свитолина — Барти можно посмотреть на «Чемпионате».

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах уступив румынке Симоне Халеп (2) со счётом 2:6, 2:6.

Видеообзор матча Халеп — Шарапова можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Остапенко Мария Шарапова Саманта Стосур Симона Халеп Элина Свитолина
Новости. Теннис
4 октября 2017, среда
18:05 Поражение Шараповой, победы Свитолиной и Остапенко — в обзоре турнира в Пекине
17:49 Камельзон: думаю, что мы сможем увидеть Шарапову в двух столицах
16:47 Остапенко: я невероятно рада, что впервые попала на Итоговый чемпионат
16:46 Димитров обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
16:45 Дмитриева: Шарапова, по сути, ни разу не застала Халеп врасплох
16:27 Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Гаосюне
16:19 Настасе: по моему мнению, Шарапова уже никогда не выйдет в финал ТБШ
16:17 Бычкова: Шараповой надо выиграть турнир, чтобы начать триумфальное восхождение
15:49 Мельцер выписан из больницы после успешной операции на локте
15:48 Халеп: это моя первая победа над Шараповой, и сейчас я хочу насладиться моментом
15:36 Янчук: пока Шарапова играет только на половину своих возможностей
15:09 Селиваненко: Шараповой было тяжело что-то противопоставить Халеп. Такое бывает
14:56 Свитолина победила Барти и сыграет с Весниной на турнире в Пекине
14:48 Тарпищев: пока на целый турнир Шарапову не хватает
14:06 Шарапова: пожалуй, это была лучшая игра Халеп за все наши встречи
14:03 Остапенко: выиграть второй сет в матче со Стосур было очень нелегко
13:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — А. Радваньска в Пекине
12:52 Лидер посева Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Токио, победив Утияму
12:52 Шарапова в двух сетах проиграла Халеп в третьем круге турнира в Пекине
12:20 Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
12:12 Конта: моя мама будет в Москве, думаю, что мы отлично проведём время
11:34 Пэн Шуай победила Никулеску и встретится с Остапенко на турнире в Пекине
11:23 24 эйса не спасли Андерсона от поражения в матче с Харрисоном на турнире в Токио
11:23 Соперником Кирьоса в четвертьфинале турнира в Пекине будет Дарси
11:06 Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде
10:37 Кирьос: после того как Миша сделал брейк, я понял, что нужно расслабиться
10:26 Кузнецова и Хачанов представят Россию на Кубке Хопмана в Перте
10:11 Впервые на Итоговом чемпионате WTA сыграют представительницы Украины и Латвии
09:55 Шварцман отдал всего четыре гейма Томичу во втором круге турнира в Токио
09:42 Остапенко стала 7-й теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA
09:35 Остапенко в двух сетах обыграла Стосур и вышла в третий круг турнира в Пекине
09:22 Гарсия победила Мертенс и сыграет с Корне на турнире в Пекине
09:08 Кирьос стал первым четвертьфиналистом турнира в Пекине
09:04 Турсунов победил Оже-Альяссима в первом круге челленджера в Стоктоне
09:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Халеп в Пекине
08:54 Гоффен победил Ф. Лопеса на старте турнира в Токио
08:50 Победа Раонича, поражение Тима — в обзоре матчей 1-го круга турнира в Токио
08:36 Победы Надаля, дель Потро и А. Зверева — в обзоре матчей турнира в Пекине
08:28 Победы Халеп, Плишковой и Радваньской — в обзоре игр 2-го круга турнира в Пекине
07:59 Медведев взял лишь 3 гейма у Долгополова в первом круге турнира в Токио
00:55 Шарапова: сейчас в WТА конкуренция выросла, но и возможностей стало больше
00:42 Новым тренером Раонича стал экс-наставник Феррера Пилес
3 октября 2017, вторник
23:10 Надаль: на одном из матчболов Пуи ошибся при простом ударе справа
22:30 Херард Пике отказался от организации командного турнира АТР
22:00 Бартоли: я не собираюсь возвращаться на корт, главное, не заболеть снова
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