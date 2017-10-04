Поражения Медведева и Андерсона, победы Гоффена и Чилича на турнире в Токио

Россиянин Даниил Медведев не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Токио, разгромно уступив украинцу Александру Долгополову — 1:6, 2:6.

Бельгиец Давид Гоффен (4) в стартовом раунде обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса — 7:5, 6:1.

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (5), несмотря на 24 эйса, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Токио, в трёх партиях уступив представителю США Райану Харрисону со счётом 3:6, 6:1, 6:7 (2:7).

За выход в полуфинал Харрисон сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем (1), который в двух партиях обыграл представителя Японии Ясутаку Утияму (WC) со счётом 6:3, 6:4.

Видеообзор этих матчей можно посмотреть на «Чемпионате».