Свитолина: мне нужно было сломать уверенность Барти в начале матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) прокомментировала выход в третий круг турнира в Пекине после победы над представительницей Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 6:2.

“Знала, что Барти очень уверенно играет здесь, поэтому мне нужно сломать её уверенность уже в начале матча. Мне нужно было очень хорошо играть с самого начала и сохранять концентрацию по ходу игры. Очень довольна, как я сыграла, затратив на победу всего два сета", — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Свитолина поспорит с россиянкой Еленой Весниной.