Отец сестёр Уильямс просит оградить его от общения с женой в процессе развода

Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс, обратился суд с требованием оградить его от общения с супругой — Лакишей, сообщает TMZ.

75-летний Ричард Уильямс и 38-летняя Лакиша обратились в суд и попросили выдать обоюдный судебный запрет, который не позволит им приближаться друг к другу во время продолжающегося бракоразводного процесса.

Лакиша обвиняет Ричарда в том, что, уходя от неё, он оставляет её и их ребёнка без средств к существованию. Женщина утверждает, что отец сестёр Уильямс одержим и опасен. Ричард, в свою очередь, заявил, что Лакиша страдает алкогольной зависимостью и ворует у него деньги. Каждый из них отрицает обвинения другой стороны.