Нисикори, скорее всего, пропустит Australian Open — 2018

14-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори, скорее всего, пропустит первый турнир «Большого шлема» в 2018 году, так как не успеет в полной мере восстановиться после травмы, чтобы играть пятисетовые матчи. Об этом сообщил тренер спортсмена Данте Боттини. Из-за разрыва сухожилия правого запястья Нисикори не выходил на корт с турнира в Монреале.

«Участвовать в турнирах Кей будет лишь после Открытого чемпионата Австралии. Хотелось бы надеяться, что раньше, но вряд ли до этого дойдёт дело. Через месяц, возможно, он приступит к тренировкам с мячом», — приводит слова Боттини Ubitennis.

Сам Нисикори подтвердил своё участие в февральском турнире в Нью-Йорке, который заменит в календаре турнир в Мемфисе, где японец побеждал 4 года подряд.