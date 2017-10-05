Немецкая теннисистка Лисицки надеется вернуться на корт на турнире в Люксембурге

Немецкая теннисистка Сабина Лисицки объяснила своё отсутствие на турнирах азиатской серии.

«Приношу извинения за запоздавшее объяснение случившегося. Я получила травму ноги на US Open и вынуждена была отменить моё азиатское турне. Хотя я с нетерпением ждала возвращения в Китай, где рассчитывала провести немало турниров.

Это сложное время. Но моё желание поможет мне преодолеть препятствия. Я восстанавливаюсь и вернусь на турнире в Люксембурге. Спасибо за поддержку», — написала Лисицки на своей странице в «Твиттере».