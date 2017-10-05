Хачанов приготовил «лунные пряники» на фестивале середины осени в Китае

42-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов стал участником традиционного фестиваля Chinese Mid-Autumn Festival в Китае, сообщает пресс-служба турнира в Пекине.

21-летний теннисист помог шеф-повару популярного пекинского ресторана в приготовлении традиционного блюда юэбин, или «лунных пряников». Помогая шеф-повару подготовить ингредиенты, Карен добавил любимый шоколад.

Кроме того, Хачанов попробовал сказать на мандаринском диалекте китайского фразу о том, что он рад быть на этом празднике. После приготовления пряников Карен попробовал их сам и угостил близстоящих зрителей. Десерт теннисисту понравился. После чего он поздравил всех с праздником.