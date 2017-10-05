Долгополов уступил Джонсону во втором круге турнира в Токио

Украинский теннисист Александр Долгополов проиграл американцу Стиву Джонсону во втором круге турнира в Токио. Матч в столице Японии завершился со счётом 2:6, 4:6.



Игра продолжалась ровно час. Украинец 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету американца 6 эйсов, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.



В четвертьфинале турнира в Японии Джонсон встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который нанёс поражение австралийцу Бернарду Томичу.