Видеообзор матча Касаткина — А. Радваньска на турнире в Пекине

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Пекине. В матче третьего круга она в трёх сетах обыграла 11-ю сеяную Агнешку Радваньскую из Польши со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 32 минуты. Касаткина трижды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету Радваньской 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 6 брейков. Агнешка не смогла защитить титул, завоёванный в Пекине в 2016 году.

Видеообзор матча Касаткина — Радваньска доступен на «Чемпионате».

