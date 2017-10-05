Победы Димитрова, Кирьоса и Баутисты-Агута — в обзоре игр турнира в Пекине

Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях одолев представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро со счётом 7:6 (8:6), 7:5.
Австралиец Ник Кирьос сломил сопротивление представителя Германии Миши Зверева со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Британский теннисист Аляж Бедене отказался от продолжения борьбы в матче с испанцем Роберто Баутиста-Агутом при счёте 0:6, 0:4.
Видеообзор поединков второго круга турнира в Пекине доступен на «Чемпионате».
Турнир завершится 8 октября.