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Гарсия разгромила Корне в третьем круге турнира в Пекине

5 октября 2017, четверг. 09:05 Теннис

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Ализе Корне со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Каролин совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Гарсия поспорит с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина, 3) — Елена Веснина (Россия). Турнир завершится 8 октября.

Пекин (ж) 2017. 3-й круг
05 октября 2017 года, четверг. 07:40 МСК
Ализе
Корне
Каролин
Гарсия
2:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ализе Корне Каролин Гарсия
Новости. Теннис
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