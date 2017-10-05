Гарсия разгромила Корне в третьем круге турнира в Пекине

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Ализе Корне со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Каролин совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Гарсия поспорит с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина, 3) — Елена Веснина (Россия). Турнир завершится 8 октября.