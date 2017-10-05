Кар. Плишкова в двух сетах проиграла Кырсте в третьем круге турнира в Пекине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (4) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях проиграв представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-понйтов. На счету Сораны 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Кырстя поспорит с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) — Елена Остапенко (Латвия, 9).

