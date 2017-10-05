В 11:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Пекине, в котором сыграют первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) и россиянин Карен Хачанов. Соперники встречались на Уимблдоне 2017 года, и победу в том матче одержал уроженец Манакора со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Хачанов в Пекине.

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с представителем Аргентины Леонардо Майером, либо с американцем Джоном Иснером (6).