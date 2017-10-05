Бабош и Главачкова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде

Венгерка Тимя Бабош и представительница Чехии Андреа Главачкова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 29 октября, сообщает официальный сайт тура.

Ранее право выступить на этом турнире завоевали швейцарка Мартина Хингис с представляющей Китайский Тайбэй Чань Юнжань, олимпийские чемпионки 2016 года россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа, а также представительницы Чехии Катержина Синякова и Люция Градецка.