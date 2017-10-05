Гахов вышел в четвертьфинал челленджера в Алма-Ате, где сыграет с Гарсия-Лопесом

Российский теннисист Иван Гахов вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Алма-Ате (Казахстан), отдав всего три гейма представителю Чехии Адаму Павлашеку (8) — 6:1, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Иван 1 раз подал навылет и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Алма-Ате Гахов поспорит с представителем Испании Гильермо Гарсия-Лопесом, посеянным под третьим номером. Турнир завершится 8 октября.