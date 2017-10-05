Кирьос будет выделять по $ 50 в фонд Пуиг за каждый эйс до конца сезона

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что за каждый эйс, который выполнит до конца сезона, он будет выделять по $ 50 в фонд, созданный пуэрториканкой Моникой Пуиг для помощи пострадавшим на её острове в результате ураганов. Ранее уроженец Канберры планировал делать взнос в размере $ 10 за каждую подачу навылет, сообщает официальный сайт тура.

В начале октября бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что все доходы от продажи конфет и шоколада её марки до конца года будут направляться в фонд Пуиг.