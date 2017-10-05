Стрыцова победила Гаврилову в третьем круге турнира в Пекине

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Барбора трижды подала навылет и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Стрыцова поспорит с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия, 12) — Каролина Возняцки (Дания, 5). Турнир завершится 8 октября.