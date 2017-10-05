Кырстя: я и не осознавала, что проигрывала 2:5 и 0:40 во втором сете

Румынка Сорана Кырстя поделилась впечатлениями после победы над чешкой Каролиной Плишковой в третьем круге турнира в Пекине со счётом 6:1, 7:5 и оценила свою следующую соперницу — Елену Остапенко из Латвии.

«Я не думала о её рейтинге, а была сосредоточена на своей игре. В последнее время я играю отлично. Просто результаты пришли не так быстро, как я надеялась. Но я много работала, делала правильные вещи. Я всегда говорю, что упорный труд в итоге принесёт плоды.

Мой тренер сказал, что я уступала 2:5, 0:40 во втором сете, но я даже этого не осознавала. Я просто проводила розыгрыш за розыгрышем и старалась не концентрироваться на счёте. Я выполняла удачные удары в нужные моменты. Это сработало, так как я не оказывала давления на себя. Я не чувствую, что это был камбэк, потому что не обращала внимания на счёт. Но очень приятно, что мне удалось выиграть в двух сетах.

Остапенко — прекрасная теннисистка. Она здорово играет в последнее время, особенно здесь, в Азии. Мне нужно будет показать свой лучший теннис и постараться сыграть агрессивно. Посмотрим, кто окажется сильнее», — цитирует Кырстю официальный сайт тура.